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Escape at Dannemora
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"Escape at Dannemora" updates
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Golden Globes, USA 2019
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Winner
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Nominee
Outstanding Contemporary Costumes
Nominee
Outstanding Contemporary Costumes
Nominee
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Nominee
Outstanding Limited Series
Nominee
Outstanding Limited Series
Nominee
Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie, or Special (Original Dramatic Score)
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Nominee
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Limited Series
Winner
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