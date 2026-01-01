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Kinoafisha TV Shows Escape at Dannemora Awards

"Escape at Dannemora" updates

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Golden Globes, USA 2019 Golden Globes, USA 2019
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Winner
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Nominee
 Outstanding Contemporary Costumes
Nominee
 Outstanding Contemporary Costumes
Nominee
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Nominee
 Outstanding Limited Series
Nominee
 Outstanding Limited Series
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie, or Special (Original Dramatic Score)
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Nominee
 Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019 Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Limited Series
Winner
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