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El Chapo 2017 - 2018, season 3

El Chapo season 3 poster
Kinoafisha TV Shows El Chapo Seasons Season 3
El Chapo
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 9 July 2018
Production year 2018
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes

Series rating

7.9
Rate 20 votes
7.8 IMDb

"El Chapo" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Capítulo 1
Season 3 Episode 1
9 July 2018
Capítulo 2
Season 3 Episode 2
10 July 2018
Capítulo 3
Season 3 Episode 3
11 July 2018
Capítulo 4
Season 3 Episode 4
12 July 2018
Capítulo 5
Season 3 Episode 5
13 July 2018
Capítulo 6
Season 3 Episode 6
16 July 2018
Capítulo 7
Season 3 Episode 7
17 July 2018
Capítulo 8
Season 3 Episode 8
18 July 2018
Capítulo 9
Season 3 Episode 9
19 July 2018
Capítulo 10
Season 3 Episode 10
20 July 2018
Capítulo 11
Season 3 Episode 11
23 July 2018
Capítulo 12
Season 3 Episode 12
24 July 2018
Capítulo 13
Season 3 Episode 13
25 July 2018
TV series release schedule
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