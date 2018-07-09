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El Chapo 2017 - 2018, season 3
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El Chapo
Seasons
Season 3
El Chapo
Original title
Season 3
Title
Сезон 3
Season premiere
9 July 2018
Production year
2018
Number of episodes
13
Runtime
9 hours 19 minutes
Series rating
7.9
Rate
20
votes
7.8
IMDb
"El Chapo" season 3 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Capítulo 1
Season 3
Episode 1
9 July 2018
Capítulo 2
Season 3
Episode 2
10 July 2018
Capítulo 3
Season 3
Episode 3
11 July 2018
Capítulo 4
Season 3
Episode 4
12 July 2018
Capítulo 5
Season 3
Episode 5
13 July 2018
Capítulo 6
Season 3
Episode 6
16 July 2018
Capítulo 7
Season 3
Episode 7
17 July 2018
Capítulo 8
Season 3
Episode 8
18 July 2018
Capítulo 9
Season 3
Episode 9
19 July 2018
Capítulo 10
Season 3
Episode 10
20 July 2018
Capítulo 11
Season 3
Episode 11
23 July 2018
Capítulo 12
Season 3
Episode 12
24 July 2018
Capítulo 13
Season 3
Episode 13
25 July 2018
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