Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
El Chapo 2017 - 2018 season 2
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
El Chapo
Seasons
Season 2
El Chapo
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
17 September 2017
Production year
2017
Number of episodes
12
Runtime
8 hours 36 minutes
Series rating
7.9
Rate
20
votes
7.8
IMDb
"El Chapo" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Capítulo 1
Season 2
Episode 1
17 September 2017
Capítulo 2
Season 2
Episode 2
24 September 2017
Capítulo 3
Season 2
Episode 3
1 October 2017
Capítulo 4
Season 2
Episode 4
8 October 2017
Capítulo 5
Season 2
Episode 5
15 October 2017
Capítulo 6
Season 2
Episode 6
22 October 2017
Capítulo 7
Season 2
Episode 7
29 October 2017
Capítulo 8
Season 2
Episode 8
5 November 2017
Capítulo 9
Season 2
Episode 9
12 November 2017
Capítulo 10
Season 2
Episode 10
19 November 2017
Capítulo 11
Season 2
Episode 11
26 November 2017
Capítulo 12
Season 2
Episode 12
3 December 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree