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El Chapo 2017 - 2018 season 2

El Chapo season 2 poster
Kinoafisha TV Shows El Chapo Seasons Season 2
El Chapo
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 36 minutes

Series rating

7.9
Rate 20 votes
7.8 IMDb

"El Chapo" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Capítulo 1
Season 2 Episode 1
17 September 2017
Capítulo 2
Season 2 Episode 2
24 September 2017
Capítulo 3
Season 2 Episode 3
1 October 2017
Capítulo 4
Season 2 Episode 4
8 October 2017
Capítulo 5
Season 2 Episode 5
15 October 2017
Capítulo 6
Season 2 Episode 6
22 October 2017
Capítulo 7
Season 2 Episode 7
29 October 2017
Capítulo 8
Season 2 Episode 8
5 November 2017
Capítulo 9
Season 2 Episode 9
12 November 2017
Capítulo 10
Season 2 Episode 10
19 November 2017
Capítulo 11
Season 2 Episode 11
26 November 2017
Capítulo 12
Season 2 Episode 12
3 December 2017
TV series release schedule
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