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El Chapo 2017 - 2018 season 1
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TV Shows
El Chapo
Seasons
Season 1
El Chapo
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
23 April 2017
Production year
2017
Number of episodes
9
Runtime
6 hours 27 minutes
Series rating
7.9
Rate
20
votes
7.8
IMDb
"El Chapo" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Capítulo 1
Season 1
Episode 1
23 April 2017
Capítulo 2
Season 1
Episode 2
23 April 2017
Capítulo 3
Season 1
Episode 3
30 April 2017
Capítulo 4
Season 1
Episode 4
30 April 2017
Capítulo 5
Season 1
Episode 5
7 May 2017
Capítulo 6
Season 1
Episode 6
7 May 2017
Capítulo 7
Season 1
Episode 7
14 May 2017
Capítulo 8
Season 1
Episode 8
14 May 2017
Capítulo 9
Season 1
Episode 9
21 May 2017
TV series release schedule
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