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El Chapo 2017 - 2018 season 1

El Chapo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows El Chapo Seasons Season 1
El Chapo
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 April 2017
Production year 2017
Number of episodes 9
Runtime 6 hours 27 minutes

Series rating

7.9
Rate 20 votes
7.8 IMDb

"El Chapo" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Capítulo 1
Season 1 Episode 1
23 April 2017
Capítulo 2
Season 1 Episode 2
23 April 2017
Capítulo 3
Season 1 Episode 3
30 April 2017
Capítulo 4
Season 1 Episode 4
30 April 2017
Capítulo 5
Season 1 Episode 5
7 May 2017
Capítulo 6
Season 1 Episode 6
7 May 2017
Capítulo 7
Season 1 Episode 7
14 May 2017
Capítulo 8
Season 1 Episode 8
14 May 2017
Capítulo 9
Season 1 Episode 9
21 May 2017
TV series release schedule
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