Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Young Sheldon Articles

Статьи о сериале «Young Sheldon»

Статьи о сериале «Young Sheldon» All info
Как будто ничего и не было: почему Шелдон никогда не упоминает Пейдж в «Теории большого взрыва» — есть 3 причины
Как будто ничего и не было: почему Шелдон никогда не упоминает Пейдж в «Теории большого взрыва» — есть 3 причины Девушка просто внезапно исчезла.
1 comment
19 September 2025 12:19
Кадр из сериала «Теория большого взрыва»
Фанаты «Теории большого взрыва» не нарадуются новостям о грядущем спиноффе — будущий сериал уже прозвали началом успешной сай-фай франшизы У хитового ситкома уже есть два не менее успешных спиноффа, но теперь в историю добавят что-то новенькое.
Write review
12 July 2025 13:17
Актер из «Детства Шелдона» гений и в реальной жизни: фанаты будут восторге
Актер из «Детства Шелдона» гений и в реальной жизни: фанаты будут восторге Мальчик явно подражает своему умному герою.
Write review
28 December 2024 10:23
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more