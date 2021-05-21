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Kinoafisha TV Shows 1971: The Year That Music Changed Everything Seasons Season 1 Episode 8

1971: The Year That Music Changed Everything 2021 episode 8 season 1

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What’s Happening?
Season 1 / Episode 1 21 May 2021
End of the Acid Dream
Season 1 / Episode 2 21 May 2021
Changes
Season 1 / Episode 3 21 May 2021
Our Time is Now
Season 1 / Episode 4 21 May 2021
The Revolution Will Not Be Televised
Season 1 / Episode 5 21 May 2021
Exile
Season 1 / Episode 6 21 May 2021
Respect
Season 1 / Episode 7 21 May 2021
Starman
Season 1 / Episode 8 21 May 2021
Episode description

В 1 сезоне 8 серии сериала «1971: Год, который изменил музыку навсегда» истеблишмент пытается запретить набирающий популярность регги. После успеха рок-оперы Tommy группы The Who фронтмен Пит Таунсенд уходит в музыкальные эксперименты.

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