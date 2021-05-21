1971: The Year That Music Changed Everything 2021 episode 8 season 1
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What’s Happening?
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Exile
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Season 1 / Episode 721 May 2021
Starman
Season 1 / Episode 821 May 2021
Episode description
В 1 сезоне 8 серии сериала «1971: Год, который изменил музыку навсегда» истеблишмент пытается запретить набирающий популярность регги. После успеха рок-оперы Tommy группы The Who фронтмен Пит Таунсенд уходит в музыкальные эксперименты.
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