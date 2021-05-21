Русский
1971: The Year That Music Changed Everything 2021, season 1

1971: The Year That Music Changed Everything season 1 poster
1971: The Year That Music Changed Everything 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"1971: The Year That Music Changed Everything" season 1 description

В 1 сезоне сериала «1971: Год, который изменил музыку навсегда» разбирается, как американские протестные движения и рок-музыка конца 1960-х — начала 1970-х годов влияли друг на друга. Война во Вьетнаме вдохновляет Марвина Гэя на песню What’s Going On, смерть трех легенд рока становятся толчком к созданию Клуба 27, а Кэрол Кинг записывает один из самых успешных музыкальных альбомов за всю историю жанра. Анджела Дэвис противостоит аппарату Никсона, тот намеревается спасти страну от наркотиков, а убийство Джорджа Джексона вынуждает протестные движения стать более радикальными.

Series rating

7.4
Rate 13 votes
7.6 IMDb

"1971: The Year That Music Changed Everything" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
What’s Happening?
Season 1 Episode 1
21 May 2021
End of the Acid Dream
Season 1 Episode 2
21 May 2021
Changes
Season 1 Episode 3
21 May 2021
Our Time is Now
Season 1 Episode 4
21 May 2021
The Revolution Will Not Be Televised
Season 1 Episode 5
21 May 2021
Exile
Season 1 Episode 6
21 May 2021
Respect
Season 1 Episode 7
21 May 2021
Starman
Season 1 Episode 8
21 May 2021
