В 1 сезоне сериала «1971: Год, который изменил музыку навсегда» разбирается, как американские протестные движения и рок-музыка конца 1960-х — начала 1970-х годов влияли друг на друга. Война во Вьетнаме вдохновляет Марвина Гэя на песню What’s Going On, смерть трех легенд рока становятся толчком к созданию Клуба 27, а Кэрол Кинг записывает один из самых успешных музыкальных альбомов за всю историю жанра. Анджела Дэвис противостоит аппарату Никсона, тот намеревается спасти страну от наркотиков, а убийство Джорджа Джексона вынуждает протестные движения стать более радикальными.