Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows 1971: The Year That Music Changed Everything Soundtrack

Soundtrack from "1971: The Year That Music Changed Everything"

Music from "1971: The Year That Music Changed Everything" All info
1971: The Year That Music Changed Everything
1971: The Year That Music Changed Everything 20 tracks. John Lennon, Marvin Gaye, George Harrison, Cat Stevens, Elton John, The Who, The Rolling Stones, Rod Stewart, Paul McCartney, Leon Russell, Diana Ross, Stevie Wonder, Edwin Starr, Айзек Хейз, James Brown, The J.B.'s, John Martyn, Nick Drake, The Temptations, The Slickers, The Beach Boys
Listen
Title Artist Time
1 Imagine (Remastered) John Lennon 3:04
2 What's Going On (Single Version) Marvin Gaye / Al Cleveland 3:53
3 My Sweet Lord (Remastered) George Harrison 4:41
4 Peace Train Cat Stevens 4:09
5 Your Song Elton John / Bernie Taupin 4:02
6 Won't Get Fooled Again The Who / Pete Townshend 3:40
7 Brown Sugar The Rolling Stones / Keith Richards 3:49
8 Maggie May (Single Version) Rod Stewart / Martin Quittenton 3:42
9 Another Day (Remastered) Paul McCartney / Linda McCartney 3:45
10 Of Thee I Sing (Remastered) Leon Russell 4:22
11 I'm Still Waiting Diana Ross 3:43
12 If You Really Love Me (Single Version) Stevie Wonder / Syreeta Wright 3:00
13 Ball Of Confusion (That's What The World Is Today) [Single Version] Edwin Starr / Barrett Strong 5:01
14 Theme From Shaft Айзек Хейз 3:17
15 Super Bad (Pts.1 & 2) James Brown, The J.B.'s / James Brown 5:01
16 Bless The Weather John Martyn 4:27
17 Northern Sky Nick Drake 3:44
18 Just My Imagination (Running Away With Me) The Temptations / Barrett Strong 3:47
19 Johnny Too Bad The Slickers / Trevor Wilson 3:03
20 Feel Flows (Remastered) The Beach Boys / Jack Rieley 4:44
Listen to songs from "1971: The Year That Music Changed Everything" (2021) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "1971: The Year That Music Changed Everything" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more