Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
The Chi 2018, season 7
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Similar
Filming locations
Kinoafisha
TV Shows
The Chi
Seasons
Season 7
The Chi
18+
Original title
Season 7
Title
Сезон 7
Season premiere
16 May 2025
Production year
2025
Number of episodes
12
Runtime
9 hours 0 minute
Series rating
7.1
Rate
20
votes
7.5
IMDb
The Chi List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Black Friday
Season 7
Episode 1
16 May 2025
The Fall Out
Season 7
Episode 2
23 May 2025
More Life
Season 7
Episode 3
30 May 2025
Mother's Day
Season 7
Episode 4
6 June 2025
Safe Harbor
Season 7
Episode 5
13 June 2025
Do the Chi Thing
Season 7
Episode 6
20 June 2025
Unfinished Business
Season 7
Episode 7
27 June 2025
A Bet is a Bet
Season 7
Episode 8
4 July 2025
Last Respects
Season 7
Episode 9
11 July 2025
Tha Block is Hot
Season 7
Episode 10
18 July 2025
Ready or Not
Season 7
Episode 11
25 July 2025
Rebirth
Season 7
Episode 12
1 August 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree