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The Chi 2018, season 7

The Chi season 7 poster
Kinoafisha TV Shows The Chi Seasons Season 7
The Chi 18+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 16 May 2025
Production year 2025
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute

Series rating

7.1
Rate 20 votes
7.5 IMDb

The Chi List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Black Friday
Season 7 Episode 1
16 May 2025
The Fall Out
Season 7 Episode 2
23 May 2025
More Life
Season 7 Episode 3
30 May 2025
Mother's Day
Season 7 Episode 4
6 June 2025
Safe Harbor
Season 7 Episode 5
13 June 2025
Do the Chi Thing
Season 7 Episode 6
20 June 2025
Unfinished Business
Season 7 Episode 7
27 June 2025
A Bet is a Bet
Season 7 Episode 8
4 July 2025
Last Respects
Season 7 Episode 9
11 July 2025
Tha Block is Hot
Season 7 Episode 10
18 July 2025
Ready or Not
Season 7 Episode 11
25 July 2025
Rebirth
Season 7 Episode 12
1 August 2025
TV series release schedule
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