В 6-м сезоне сериала «Чи» действие разворачивается в штате Чикаго. В центре событий оказываются обитатели нищих южных районов города с непростой криминогенной обстановкой. Афроамериканцам, которые живут здесь, приходится регулярно рисковать жизнью, чтобы заработать немного денег на существование. Эммет и Киша совершают большой прорыв, их жизнь меняется. Шаад запускает новый бизнес. Джамал возвращается в город с заданием. Папа борется со своей верой. Роб и Тифф вступают в связь, которая может повлиять на всю их дальнейшую жизнь. Эммет получает неожиданный подарок. Виктор удивляет Фатиму. Лина стала сомневаться в намерениях Бакари.