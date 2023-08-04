The Chi 2018, season 6

The Chi 18+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 4 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"The Chi" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Чи» действие разворачивается в штате Чикаго. В центре событий оказываются обитатели нищих южных районов города с непростой криминогенной обстановкой. Афроамериканцам, которые живут здесь, приходится регулярно рисковать жизнью, чтобы заработать немного денег на существование. Эммет и Киша совершают большой прорыв, их жизнь меняется. Шаад запускает новый бизнес. Джамал возвращается в город с заданием. Папа борется со своей верой. Роб и Тифф вступают в связь, которая может повлиять на всю их дальнейшую жизнь. Эммет получает неожиданный подарок. Виктор удивляет Фатиму. Лина стала сомневаться в намерениях Бакари. 

Series rating

7.1
Rate 20 votes
7.5 IMDb

The Chi List of episodes

TV series release schedule
New Chi City
Season 6 Episode 1
4 August 2023
Mo' Douda, Mo' Problems
Season 6 Episode 2
11 August 2023
House Party
Season 6 Episode 3
18 August 2023
Reup
Season 6 Episode 4
25 August 2023
One of Them Nights
Season 6 Episode 5
1 September 2023
Boyz II Men
Season 6 Episode 6
8 September 2023
Long Live
Season 6 Episode 7
15 September 2023
Who Shot Ya?
Season 6 Episode 8
22 September 2023
The Aftermath
Season 6 Episode 9
10 May 2024
Want This Smoke
Season 6 Episode 10
17 May 2024
Saints & Sinners
Season 6 Episode 11
24 May 2024
City of Gold
Season 6 Episode 12
31 May 2024
Legacy
Season 6 Episode 13
7 June 2024
Smoke & Mirrors
Season 6 Episode 14
14 June 2024
Tower of Terror
Season 6 Episode 15
21 June 2024
Thanksgiving
Season 6 Episode 16
28 June 2024
