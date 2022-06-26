В 5 сезоне сериала «Чи» основополагающее место занимает любовь. Эммет и Тифф переживают новый этап в своих отношениях, поскольку Тифф все ближе общается с Робом. Тем временем Кевин встречает любовь там, где меньше всего рассчитывал на это. Джейк и Джемма укрепились как пара. Папа снова навлекает на себя неприятности. Киша заботится о маленьком Ронни, в то время как Нина и Дре работают вместе и пытаются общими усилиями оказать поддержку Лине. Джада пытается оценить свою жизнь после борьбы с онкологическим заболеванием. Триг думает о побеге по политическим мотивам, а Дуда, наоборот, планирует возвращение.