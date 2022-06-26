Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Chi 2018, season 5

The Chi season 5 poster
Kinoafisha TV Shows The Chi Seasons Season 5
The Chi 18+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 26 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"The Chi" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Чи» основополагающее место занимает любовь. Эммет и Тифф переживают новый этап в своих отношениях, поскольку Тифф все ближе общается с Робом. Тем временем Кевин встречает любовь там, где меньше всего рассчитывал на это. Джейк и Джемма укрепились как пара. Папа снова навлекает на себя неприятности. Киша заботится о маленьком Ронни, в то время как Нина и Дре работают вместе и пытаются общими усилиями оказать поддержку Лине. Джада пытается оценить свою жизнь после борьбы с онкологическим заболеванием. Триг думает о побеге по политическим мотивам, а Дуда, наоборот, планирует возвращение.

Series rating

7.1
Rate 20 votes
7.5 IMDb

The Chi List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Overnight Celebrity
Season 5 Episode 1
26 June 2022
Oh Girl
Season 5 Episode 2
3 July 2022
This Christmas
Season 5 Episode 3
10 July 2022
On Me
Season 5 Episode 4
17 July 2022
We Don't Have To Take Our Clothes Off
Season 5 Episode 5
24 July 2022
Bring It On Home To Me
Season 5 Episode 6
31 July 2022
Angels
Season 5 Episode 7
7 August 2022
Sweet Thing
Season 5 Episode 8
14 August 2022
I'm Looking For A New Thing
Season 5 Episode 9
28 August 2022
I Am The Blues
Season 5 Episode 10
4 September 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more