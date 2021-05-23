В 4 сезоне сериала «Чи» события по-прежнему разворачиваются в самых бедных районах американского города Чикаго. Главные герои — местные жители, преимущественно афроамериканского происхождения. Каждый день они вынуждены совершать отчаянные поступки ради того, чтобы обеспечить себя и свои семьи средствами к существованию. В новых эпизодах Киеша должна сделать непростой выбор, который в первую очередь коснется ее нерожденного ребенка, а Кевин и Джейк начинают серьезно размышлять о своем будущем. Тифф стремится разрешить все проблемы в своих отношениях с Эмметтом.