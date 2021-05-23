The Chi 2018, season 4

The Chi 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 23 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"The Chi" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Чи» события по-прежнему разворачиваются в самых бедных районах американского города Чикаго. Главные герои — местные жители, преимущественно афроамериканского происхождения. Каждый день они вынуждены совершать отчаянные поступки ради того, чтобы обеспечить себя и свои семьи средствами к существованию. В новых эпизодах Киеша должна сделать непростой выбор, который в первую очередь коснется ее нерожденного ребенка, а Кевин и Джейк начинают серьезно размышлять о своем будущем. Тифф стремится разрешить все проблемы в своих отношениях с Эмметтом.

7.1
7.5 IMDb

The Chi List of episodes

Soul Food
Season 4 Episode 1
23 May 2021
Cooley High
Season 4 Episode 2
30 May 2021
Native Son
Season 4 Episode 3
6 June 2021
The Girl from Chicago
Season 4 Episode 4
13 June 2021
The Spook Who Sat By The Door
Season 4 Episode 5
20 June 2021
Candyman
Season 4 Episode 6
27 June 2021
...Black Messiah
Season 4 Episode 7
11 July 2021
Love Jones
Season 4 Episode 8
18 July 2021
Space Jam
Season 4 Episode 9
25 July 2021
A Raisin In The Sun
Season 4 Episode 10
1 August 2021
