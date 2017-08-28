Menu
Snowpiercer
Filming locations
Filming Dates & Locations
Filming Locations: Snowpiercer
British Columbia, Canada
Vancouver, British Columbia, Canada
Canada
Studio
9380 198th Street, Langley, British Columbia, Canada
Filming Dates
28 August 2017 - 3 October 2017
20 August 2018 - 16 January 2019
21 October 2019 - 20 March 2020
2 March 2021 - 29 July 2021
28 March 2022 - 5 August 2022
