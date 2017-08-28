Menu
Filming Dates & Locations

Filming Locations: Snowpiercer

  • British Columbia, Canada
  • Vancouver, British Columbia, Canada
  • Canada

Iconic scenes & Locations

Studio
9380 198th Street, Langley, British Columbia, Canada
Filming Dates

  • 28 August 2017 - 3 October 2017
  • 20 August 2018 - 16 January 2019
  • 21 October 2019 - 20 March 2020
  • 2 March 2021 - 29 July 2021
  • 28 March 2022 - 5 August 2022
