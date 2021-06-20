В 5 сезоне сериала «Рик и Морти» двое главных героев — немного сумасшедший профессор Рик и ужасно закомплексованный подросток Морти — продолжают свои путешествия по просторам неизведанной галактики. В новых эпизодах Рик решает устроить специальный ужин для своего заклятого врага, проживающего под водой. Естественно, мирной трапезы у них не получается. Тем временем Морти влюбляется в весьма необычную девушку по имени Планетина. Довольно быстро становится понятно, что у Планетины есть особые счеты с людьми, которые ее создали. Тем временем Саммер вместе с дедом отправляется в тур по планетам, которые находятся на конечной стадии своего существования...