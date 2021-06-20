Rick and Morty 2013, season 5

Rick and Morty 18+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 20 June 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Rick and Morty" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Рик и Морти» двое главных героев — немного сумасшедший профессор Рик и ужасно закомплексованный подросток Морти — продолжают свои путешествия по просторам неизведанной галактики. В новых эпизодах Рик решает устроить специальный ужин для своего заклятого врага, проживающего под водой. Естественно, мирной трапезы у них не получается. Тем временем Морти влюбляется в весьма необычную девушку по имени Планетина. Довольно быстро становится понятно, что у Планетины есть особые счеты с людьми, которые ее создали. Тем временем Саммер вместе с дедом отправляется в тур по планетам, которые находятся на конечной стадии своего существования...

8.5
19 votes
9 IMDb

Rick and Morty List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Mort Dinner Rick Andre
Season 5 Episode 1
20 June 2021
Mortyplicity
Season 5 Episode 2
27 June 2021
A Rickconvenient Mort
Season 5 Episode 3
4 July 2021
Rickdependence Spray
Season 5 Episode 4
11 July 2021
Amortycan Grickfitti
Season 5 Episode 5
18 July 2021
Rick & Morty's Thanksploitation Spectacular
Season 5 Episode 6
25 July 2021
Gotron Jerrysis Rickvangelion
Season 5 Episode 7
1 August 2021
Rickternal Friendshine of the Spotless Mort
Season 5 Episode 8
8 August 2021
Forgetting Sarick Mortshall
Season 5 Episode 9
5 September 2021
Rickmurai Jack
Season 5 Episode 10
5 September 2021
