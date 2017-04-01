В 3 сезоне мультсериала «Рик и Морти» Рик, находясь в галактической тюрьме, готовит замысловатый план побега. Семейное положение Смитов на пороге перемен, когда Джерри просит Бэт выбрать между ним и Риком. Грустное событие приводит к новым семейным связям. Разрушенный брак заставляет Морти и Саммер задуматься о своей независимости. Остаются неизменными немыслимые эксперименты Рика и его родственников. В один момент Рик превращается в огурец, Саммер — в великаншу, а кто-то даже может стать клоном.