Rick and Morty 2013, season 3

Rick and Morty season 3 poster
Rick and Morty 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 1 April 2017
Production year 2017
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Rick and Morty" season 3 description

В 3 сезоне мультсериала «Рик и Морти» Рик, находясь в галактической тюрьме, готовит замысловатый план побега. Семейное положение Смитов на пороге перемен, когда Джерри просит Бэт выбрать между ним и Риком. Грустное событие приводит к новым семейным связям. Разрушенный брак заставляет Морти и Саммер задуматься о своей независимости. Остаются неизменными немыслимые эксперименты Рика и его родственников. В один момент Рик превращается в огурец, Саммер — в великаншу, а кто-то даже может стать клоном.

Series rating

8.5
Rate 19 votes
9 IMDb

Rick and Morty List of episodes

TV series release schedule
The Rickshank Rickdemption
Season 3 Episode 1
1 April 2017
Rickmancing the Stone
Season 3 Episode 2
30 July 2017
Pickle Rick
Season 3 Episode 3
6 August 2017
Vindicators 3: The Return of Worldender
Season 3 Episode 4
13 August 2017
The Whirly Dirly Conspiracy
Season 3 Episode 5
20 August 2017
Rest and Ricklaxation
Season 3 Episode 6
27 August 2017
The Ricklantis Mixup
Season 3 Episode 7
10 September 2017
Morty's Mind Blowers
Season 3 Episode 8
17 September 2017
The ABC's of Beth
Season 3 Episode 9
24 September 2017
The Rickchurian Mortydate
Season 3 Episode 10
1 October 2017
