TV Shows
TV Shows
Seasons
Seasons
Rick and Morty All seasons
Rick and Morty
18+
Production year
2013
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
Adult Swim
Series rating
7.7
Rate
14
votes
9
IMDb
Write review
All seasons of "Rick and Morty"
Season 1
11 episodes
2 December 2013 - 14 April 2014
Season 2
10 episodes
26 July 2015 - 4 October 2015
Season 3
10 episodes
1 April 2017 - 1 October 2017
Season 4
10 episodes
10 November 2019 - 31 May 2020
Season 5
10 episodes
20 June 2021 - 5 September 2021
Season 6
10 episodes
4 September 2022 - 11 December 2022
Season 7
10 episodes
15 October 2023 - 17 December 2023
Season 8
10 episodes
25 May 2025 - 27 July 2025
Season 9
TBA
