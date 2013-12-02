Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Rick and Morty poster
Kinoafisha TV Shows Rick and Morty Seasons

Rick and Morty All seasons

Rick and Morty 18+
Production year 2013
Country USA
Episode duration 30 minutes
TV channel Adult Swim

Series rating

7.7
Rate 14 votes
9 IMDb
Write review
All seasons of "Rick and Morty"
Rick and Morty - Season 1 Season 1
11 episodes 2 December 2013 - 14 April 2014
 
Rick and Morty - Season 2 Season 2
10 episodes 26 July 2015 - 4 October 2015
 
Rick and Morty - Season 3 Season 3
10 episodes 1 April 2017 - 1 October 2017
 
Rick and Morty - Season 4 Season 4
10 episodes 10 November 2019 - 31 May 2020
 
Rick and Morty - Season 5 Season 5
10 episodes 20 June 2021 - 5 September 2021
 
Rick and Morty - Season 6 Season 6
10 episodes 4 September 2022 - 11 December 2022
 
Rick and Morty - Season 7 Season 7
10 episodes 15 October 2023 - 17 December 2023
 
Rick and Morty - Season 8 Season 8
10 episodes 25 May 2025 - 27 July 2025
 
Season 9
TBA
 
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more