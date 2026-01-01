|1
|Rick and Morty Theme
|Rick and Morty, Ryan Elder / Ryan Elder
|0:36
|2
|Jerry's Rick
|Rick and Morty, Ryan Elder / Ryan Elder
|2:58
|3
|The Small Intestine Song
|Rick and Morty, Ryan Elder, Dan Harmon, Justin Roiland / Ryan Elder
|0:37
|4
|The Flu Hatin' Rap
|Rick and Morty, Ryan Elder, Dan Harmon / Dan Harmon
|1:53
|5
|African Dream Pop
|Rick and Morty, Ryan Elder / Ryan Elder
|2:42
|6
|Look On Down from the Bridge
|Mazzy Star / David Roback
|4:46
|7
|The Rick Dance
|Rick and Morty, Ryan Elder, Justin Roiland, Lauren Hillman / Ryan Elder
|0:47
|8
|Goodbye Moonmen
|Rick and Morty, Ryan Elder, Джемейн Клемент / Ryan Elder
|2:21
|9
|Summer and Tinkles
|Rick and Morty, Ryan Elder, Tara Strong, Jevin Smith / Ryan Elder
|0:52
|10
|Do You Feel It?
|Chaos Chaos
|4:11
|11
|Unity Says Goodbye
|Rick and Morty, Ryan Elder / Ryan Elder
|2:22
|12
|Get Schwifty (C-131)
|Rick and Morty, Ryan Elder, Justin Roiland / Justin Roiland
|1:00
|13
|Raised Up (C-131)
|Rick and Morty, Ryan Elder, Justin Roiland / Justin Roiland
|0:52
|14
|Stab Him in the Throat
|clipping. / William Hutson
|3:27
|15
|Help Me I'm Gonna Die
|Rick and Morty, Ryan Elder, Justin Roiland / Justin Roiland
|0:40
|16
|Let Me Out
|Rick and Morty, Ryan Elder, Justin Roiland / Justin Roiland
|0:34
|17
|Memories
|Chaos Chaos
|3:28
|18
|Stuttering Light
|Chad VanGaalen
|3:03
|19
|Alien Jazz Rap
|Rick and Morty, Ryan Elder, Dan Harmon / Dan Harmon
|0:59
|20
|For the Damaged Coda
|Blonde Redhead / Kazu Makino
|2:32
|21
|Fathers and Daughters
|Rick and Morty, Ryan Elder, Dan Harmon, Asya Saavedra, Chloe Saavedra / Dan Harmon
|1:56
|22
|Seal My Fate
|Belly / Tanya Donelly
|4:04
|23
|Terryfold
|Rick and Morty, Chaos Chaos, Justin Roiland / Justin Roiland
|2:30
|24
|Tales from the Citadel
|Rick and Morty, Ryan Elder / Ryan Elder
|3:04
|25
|Rick and Morty Score Medley
|Rick and Morty, Ryan Elder / Ryan Elder
|4:44
|26
|Human Music
|Rick and Morty, Ryan Elder / Justin Roiland
|0:40