Rick and Morty
TV Shows
Rick and Morty
Articles
Статьи о сериале «Rick and Morty»
«Лучший мультсериал со времен "Рика и Морти"»: Netflix сотворил чудо — у нового проекта 83% свежести и куча хоррор-отсылок
Пример для всех, кто создает анимацию.
Write review
23 September 2025 15:13
Меньше пьянок, больше трогательных моментов: в 9 сезоне «Рика и Морти» безумный дед лишится изюминки
Финал новой главы изменил характер ученого.
Write review
30 July 2025 20:03
Единорог с деменцией и удивленные пришельцы: у создателей «Рика и Морти» есть еще 4 безумных сериала
Без гениального изобретателя, но с колоритными героями.
Write review
20 June 2025 19:34
Что означает коронная фраза Wubba Lubba Dub Dub в «Рике и Морти»? Звучит смешно, но перевод депрессивный
За объяснение стоит благодарить Птичью личность.
Write review
23 May 2025 07:00
В «Рик и Морти» замалчивают возраст ученого: по документам — 70, по факту — цифра приближается к бесконечности
В его истории историки ногу сломят.
1 comment
22 May 2025 20:32
Мрачнее, чем в самом страшном ужастике: почему Рик в «Рик и Морти» уже никогда не увидит свою жену
Казалось бы, у тебя в кармане — целая мультивселенная. Просто найди нужную. Но увы.
Write review
22 May 2025 19:05
«Престолы» и «Все тяжкие» в формате 2D: «Рик и Морти» уже «не торт», зато эти 3 малоизвестных мульта вернут вам вкус к безумию
Один из них, кстати, тоже озвучил Сыендук.
Write review
22 May 2025 18:36
Рик стал мягче, но безумие не пропало: надежды на нового «Рика и Морти» были слабые, но 8-й сезон оказался на голову выше прежнего
Создатели умудряются выдавать отличные серии, если судить по первым впечатлениями.
Write review
21 May 2025 07:00
