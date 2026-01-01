|1
|Warrior (Main Title Theme)
|Reza Safinia, H. Scott Salinas
|1:30
|2
|Arrival
|Reza Safinia, H. Scott Salinas
|1:18
|3
|The Wrong Question
|Reza Safinia, H. Scott Salinas
|2:24
|4
|Brothel Fight
|Reza Safinia, H. Scott Salinas
|1:37
|5
|Penny and the Mayor
|Reza Safinia, H. Scott Salinas
|1:21
|6
|Brothel Visit
|Reza Safinia, H. Scott Salinas
|1:17
|7
|Buckley Leary Medley
|Reza Safinia, H. Scott Salinas
|6:58
|8
|Training Montage
|Reza Safinia, H. Scott Salinas
|2:02
|9
|Penny and Ah Sahm
|Reza Safinia, H. Scott Salinas
|1:12
|10
|White Mountain
|Reza Safinia, H. Scott Salinas
|1:58
|11
|Happy New Year
|Reza Safinia, H. Scott Salinas
|1:51
|12
|Ah Toy's Vengeance
|Reza Safinia, H. Scott Salinas
|1:37
|13
|Bolo
|Reza Safinia, H. Scott Salinas
|3:22
|14
|Leadership Transferred
|Reza Safinia, H. Scott Salinas
|3:22
|15
|Saloon Medley
|Reza Safinia, H. Scott Salinas
|2:57
|16
|Someone to Die For
|Reza Safinia, H. Scott Salinas
|4:29
|17
|Into the Sunset
|Reza Safinia, H. Scott Salinas
|1:27
|18
|Keep It Spinnin'
|Reza Safinia, H. Scott Salinas
|0:55
|19
|The City
|Reza Safinia, H. Scott Salinas
|0:45
|20
|Killers Medley
|Reza Safinia, H. Scott Salinas
|4:10
|21
|An Epic
|Soft Lipa
|3:30
|22
|Refuse to Listen
|大支
|3:18
|23
|Diamond
|ØZI
|3:14
|24
|Action
|違法
|3:07
|25
|Go East
|CHOPS, Jason Chu
|2:47
|26
|Grey City
|Big Peng
|3:37
|27
|Let's Go (feat. TangKing) [Remix]
|Exquisite Delegates / Tang King
|3:49
|28
|Tong
|RA
|2:52
|29
|Warrior Mt Rap (feat. Chops & Jason Chu)
|The Warrior
|3:12
|30
|Struttin' (Bonus Track)
|Reza Safinia, H. Scott Salinas
|1:02