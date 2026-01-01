Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Warrior Soundtrack

Soundtrack from "Warrior"

Music from "Warrior" All info
Warrior (Music from the Original TV Series)
Warrior (Music from the Original TV Series) 30 tracks. Reza Safinia, H. Scott Salinas, Soft Lipa, 大支, ØZI, 違法, CHOPS, Jason Chu, Big Peng, Exquisite Delegates, RA, The Warrior
Listen
Warrior: Season 2 (Cinemax Original Series Soundtrack)
Warrior: Season 2 (Cinemax Original Series Soundtrack) 27 tracks. Reza Safinia, H. Scott Salinas, 違法, Chops, The Warrior
Listen
Title Artist Time
1 Warrior (Main Title Theme) Reza Safinia, H. Scott Salinas 1:30
2 Arrival Reza Safinia, H. Scott Salinas 1:18
3 The Wrong Question Reza Safinia, H. Scott Salinas 2:24
4 Brothel Fight Reza Safinia, H. Scott Salinas 1:37
5 Penny and the Mayor Reza Safinia, H. Scott Salinas 1:21
6 Brothel Visit Reza Safinia, H. Scott Salinas 1:17
7 Buckley Leary Medley Reza Safinia, H. Scott Salinas 6:58
8 Training Montage Reza Safinia, H. Scott Salinas 2:02
9 Penny and Ah Sahm Reza Safinia, H. Scott Salinas 1:12
10 White Mountain Reza Safinia, H. Scott Salinas 1:58
11 Happy New Year Reza Safinia, H. Scott Salinas 1:51
12 Ah Toy's Vengeance Reza Safinia, H. Scott Salinas 1:37
13 Bolo Reza Safinia, H. Scott Salinas 3:22
14 Leadership Transferred Reza Safinia, H. Scott Salinas 3:22
15 Saloon Medley Reza Safinia, H. Scott Salinas 2:57
16 Someone to Die For Reza Safinia, H. Scott Salinas 4:29
17 Into the Sunset Reza Safinia, H. Scott Salinas 1:27
18 Keep It Spinnin' Reza Safinia, H. Scott Salinas 0:55
19 The City Reza Safinia, H. Scott Salinas 0:45
20 Killers Medley Reza Safinia, H. Scott Salinas 4:10
21 An Epic Soft Lipa 3:30
22 Refuse to Listen 大支 3:18
23 Diamond ØZI 3:14
24 Action 違法 3:07
25 Go East CHOPS, Jason Chu 2:47
26 Grey City Big Peng 3:37
27 Let's Go (feat. TangKing) [Remix] Exquisite Delegates / Tang King 3:49
28 Tong RA 2:52
29 Warrior Mt Rap (feat. Chops & Jason Chu) The Warrior 3:12
30 Struttin' (Bonus Track) Reza Safinia, H. Scott Salinas 1:02
Listen to songs from "Warrior" (2019) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Warrior" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more