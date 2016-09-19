В 1 сезоне сериала «Внутри» на выпускном вечере в полицейской академии Сарп Йылмаз нападает на комиссара полиции, за это его отправляют на год в тюрьму. Парень находит друзей, его характер сильно меняется, он входит в окружение Джаляля — преступника, держащего в страхе весь город. Между тем в специальный отдел полиции попадает Мерт Думан, который вырос в доме того самого криминального босса. Мужчины не знают, что являются родными братьями. Чтобы сохранить этот секрет в тайне, погибнет не один человек.