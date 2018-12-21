Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Runaways 2017 - 2019 season 2

Runaways season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Runaways Seasons Season 2
Runaways 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 21 December 2018
Production year 2018
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute

Series rating

6.9
Rate 20 votes
6.8 IMDb

"Runaways" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Gimme Shelter
Season 2 Episode 1
21 December 2018
Radio On
Season 2 Episode 2
21 December 2018
Double Zeros
Season 2 Episode 3
21 December 2018
Old School
Season 2 Episode 4
21 December 2018
Rock Bottom
Season 2 Episode 5
21 December 2018
Bury Another
Season 2 Episode 6
21 December 2018
Last Rites
Season 2 Episode 7
21 December 2018
Past Life
Season 2 Episode 8
21 December 2018
Big Shot
Season 2 Episode 9
21 December 2018
Hostile Takeover
Season 2 Episode 10
21 December 2018
Last Waltz
Season 2 Episode 11
21 December 2018
Earth Angel
Season 2 Episode 12
21 December 2018
Split Up
Season 2 Episode 13
21 December 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more