В 3 сезоне сериала «Британия» главный герой Авл Плавтий завершает строительство виллы с видом на город Веруламиум. Однако племена, находящиеся внутри, продолжают сопротивляться новой власти. Становится очевидно, что они никогда не смогут ужиться друг с другом. По влиянием действий Избранного все общество оказывается расколото, но Авл упорно стремится держать происходящее под своим контролем. В другом месте Кейт и Антидия продолжили свое деловое партнерство, надеясь получить от него хоть какую-то выгоду. В итоге Кейт заключает весьма опасную сделку и ведет свою банду по следу Копья...