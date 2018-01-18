В 1 сезоне сериала «Британия» солдаты Рима высаживаются на острове спустя почти сотню лет после изгнания. Они вырезают под корень целые поселения. Генерал Авл пришел с одной целью — завоевать непокорных дикарей. И никто не может остановить поток насилия: племена враждуют, а друиды хранят молчание. Пелланор хочет своими силами победить врага, но борьба его детей за престол не дает сосредоточиться над внешней угрозой. На пепелище одной из деревень изгнанник Дивис находит девочку, способную стать символом, вокруг которого люди объединятся.