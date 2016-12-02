Sseulsseulhago Chalranhashin: Dokkaebi season 1 episode 6 watch online
8.4Rate
10 votes
Episode 1
Season 1 / Episode 12 December 2016
Episode 2
Season 1 / Episode 23 December 2016
Episode 3
Season 1 / Episode 39 December 2016
Episode 4
Season 1 / Episode 410 December 2016
Episode 5
Season 1 / Episode 516 December 2016
Episode 6
Season 1 / Episode 617 December 2016
Episode 7
Season 1 / Episode 723 December 2016
Episode 8
Season 1 / Episode 824 December 2016
Episode 9
Season 1 / Episode 930 December 2016
Episode 10
Season 1 / Episode 1031 December 2016
Episode 11
Season 1 / Episode 116 January 2017
Episode 12
Season 1 / Episode 127 January 2017
Episode 13
Season 1 / Episode 1313 January 2017
Episode 14
Season 1 / Episode 1420 January 2017
Episode 15
Season 1 / Episode 1521 January 2017
Episode 16
Season 1 / Episode 1621 January 2017
Episode description
В 1 сезоне 6 серии сериала «Гоблин» демона посещает странное видение о жизни невесты через 10 лет. Ким Шин набирается смелости и просит девушку вытащить из его тела проклятый меч. Ын Так соглашается и совершенно не подозревает, к чему это приведёт.
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more
Authorisation by email