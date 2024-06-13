The Boys 2019 - 2026 season 4

The Boys season 4 poster
The Boys 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 13 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"The Boys" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Пацаны» действие по-прежнему разворачивается в альтернативной вселенной, где супергерои имеют огромную власть над людьми. В центре событий – мстители, которые оказывают сопротивление силам зла, именующим себя «Семерка». Команда под предводительством Билли Бутчера хочет рассказать миру правду о супергероях. Один из членов отряда «Пацанов» – Хьюи – одержим желанием добиться справедливого наказания для тех, кто ответственен за гибель его возлюбленной. После того как Хьюи сблизился со Старлайт, вступившей в «Семерку», герои продолжают воплощать в жизнь свой план мести.

Series rating

8.7
Rate 19 votes
8.6 IMDb

"The Boys" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Department of Dirty Tricks
Season 4 Episode 1
13 June 2024
Life Among the Septics
Season 4 Episode 2
13 June 2024
We'll Keep the Red Flag Flying Here
Season 4 Episode 3
13 June 2024
Wisdom of the Ages
Season 4 Episode 4
20 June 2024
Beware the Jabberwock, My Son
Season 4 Episode 5
27 June 2024
Dirty Business
Season 4 Episode 6
4 July 2024
The Insider
Season 4 Episode 7
11 July 2024
Assassination Run
Season 4 Episode 8
18 July 2024
