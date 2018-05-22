Menu
Filming Dates & Locations

Filming Locations: The Boys

  • Toronto, Ontario, Canada

Iconic scenes & Locations

Hamilton, Ontario, Canada
Vought Headquarters
Roy Thomson Hall, Toronto, Ontario, Canada
Hugh and Annie conversation
University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada
Studio
Cinespace Film Studios - 11030 Highway 27, Kleinburg, Ontario, Canada
Filming Dates

  • 22 May 2018 - 11 October 2018
  • 17 July 2019 - 1 November 2019
  • 1 February 2021 - 21 August 2021
  • 25 November 2024 - 1 July 2025
