The Boys
Filming locations
Filming Dates & Locations
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Quotes
Filming locations
Q&A
Filming Locations: The Boys
Toronto, Ontario, Canada
Iconic scenes & Locations
location
Hamilton, Ontario, Canada
Vought Headquarters
Roy Thomson Hall, Toronto, Ontario, Canada
Hugh and Annie conversation
University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada
Studio
Cinespace Film Studios - 11030 Highway 27, Kleinburg, Ontario, Canada
Filming Dates
22 May 2018 - 11 October 2018
17 July 2019 - 1 November 2019
1 February 2021 - 21 August 2021
25 November 2024 - 1 July 2025
