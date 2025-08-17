Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
The Boys
Articles
Статьи о сериале «The Boys»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Quotes
Статьи о сериале «The Boys»
All info
От этого психопата мороз по коже: в прошлом Хоумлендера из «Пацанов» столько жути — что и вы стали бы злодеем
Он был довольно милым ребенком — поначалу.
2 comments
17 August 2025 15:42
Готовьтесь рыдать в три ручья: Карл Урбан ненароком «заспойлерил» финал 5 сезона «Пацанов»
Конечно, напрямую актер ничего не сказал, но фаны умеют читать между строк.
Write review
13 July 2025 20:32
Еще больше «мяса»: Дженсен Эклс заикнулся о новом сериале по «Пацанам» — Бутчера в продолжении не будет точно
Проект покажет прошлое одной из самых загадочных организаций.
Write review
12 July 2025 10:52
Известный психопат в квадрате: Бутчер из «Пацанов» оказался «с изюминкой» — в комиксе только давали намеки
Персонаж с особой судьбой.
Write review
3 July 2025 21:40
Фанаты «Пацанов» поняли, кто из «Семерки» предаст Хоумлендера в 5-м сезоне: снимали не по комиксу, но все равно спалились
Досадно, что это раскрылось еще в трейлерах.
Write review
11 June 2025 10:52
Как убили Хоумлендера в комиксе «Пацаны»: сериал такого рояля в кустах заранее лишился
В киноверсии придется выдумывать другой сценарный ход.
Write review
9 April 2025 11:21
Совсем не ради зрелищности: вот почему в сериале «Пацаны» взрывались головы на самом деле
И кто за этим всем стоял.
2 comments
9 April 2025 07:58
«Это был бы провал»: финал «Пацанов» придётся ждать до 2025 года, и все из-за «Игры престолов»
Поспешишь — людей насмешишь. Видимо, эту присказку шоураннеры знают на зубок.
Write review
7 April 2025 09:25
Один из актеров умер, герои перекочевали в «Пацанов»: будет ли 2 сезон «Поколения ‟Ви”»
В финале первого сезона слетевшие с катушек суперы устроили резню в университете.
Write review
15 March 2025 13:46
«Нам нужно поработать... снова»: создатель «Сверхъестественного» воссоединит Дина, Сэма, Бобби и Кастиэля
Новая безумная идея пришла в голову Крипке.
Write review
27 February 2025 18:03
«Дом Дракона» побил очередной рекорд в 2024 году — правда, в этот раз создатели сериала вряд ли будут радоваться
Хитовый сериал от HBO заполучил столько внимания не самым честным способом.
Write review
6 January 2025 12:19
Этот сериал по книге Джорджа Мартина должен был стать ответом Marvel: не вышел из-за «Игры престолов»
Амбициозный проект о супергероях, который можно было растянуть на восемь сезонов.
1 comment
29 December 2024 15:42
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree