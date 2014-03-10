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Believe 2014, season 1
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TV Shows
Believe
Seasons
Season 1
Believe
12+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
10 March 2014
Production year
2014
Number of episodes
13
Runtime
13 hours 0 minute
Series rating
7.4
Rate
20
votes
7.1
IMDb
"Believe" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1
Episode 1
10 March 2014
Beginner's Luck
Season 1
Episode 2
16 March 2014
Origin
Season 1
Episode 3
23 March 2014
Defection
Season 1
Episode 4
30 March 2014
White Noise
Season 1
Episode 5
6 April 2014
Sinking
Season 1
Episode 6
13 April 2014
Bang and Blame
Season 1
Episode 7
20 April 2014
Together
Season 1
Episode 8
27 April 2014
Prodigy
Season 1
Episode 9
4 May 2014
Collapse
Season 1
Episode 10
25 May 2014
Revelation
Season 1
Episode 11
1 June 2014
Second Chance
Season 1
Episode 12
15 June 2014
Perception
Season 1
Episode 13
30 June 2014
TV series release schedule
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