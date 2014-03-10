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Believe 2014, season 1

Believe season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Believe Seasons Season 1
Believe 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 March 2014
Production year 2014
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute

Series rating

7.4
Rate 20 votes
7.1 IMDb

"Believe" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
10 March 2014
Beginner's Luck
Season 1 Episode 2
16 March 2014
Origin
Season 1 Episode 3
23 March 2014
Defection
Season 1 Episode 4
30 March 2014
White Noise
Season 1 Episode 5
6 April 2014
Sinking
Season 1 Episode 6
13 April 2014
Bang and Blame
Season 1 Episode 7
20 April 2014
Together
Season 1 Episode 8
27 April 2014
Prodigy
Season 1 Episode 9
4 May 2014
Collapse
Season 1 Episode 10
25 May 2014
Revelation
Season 1 Episode 11
1 June 2014
Second Chance
Season 1 Episode 12
15 June 2014
Perception
Season 1 Episode 13
30 June 2014
TV series release schedule
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