В 1-м сезоне сериала «Настоящий гений» технологический миллиардер из Силиконовой долины взрывает все СМИ удивительной новостью. Он готов потратить все свое состояние на создание самой передовой в мире клиники. Причем его цель – не заработок, а помощь человечеству… и себе самому. Мужчина страдает от крайне редкой и неизученной болезни, поэтому он ищет способ справляться с подобными медицинскими курьезами. Его первый шаг – построить клинику, полностью свободную от бюрократических проволочек и меркантильности. Там он собирается бесплатно лечить людей, которым не в силах помочь ни одно другое медучреждение на свете.