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The A Word 2016 - 2020 season 2

The A Word season 2 poster
Kinoafisha TV Shows The A Word Seasons Season 2
The A Word
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 7 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute

Series rating

7.9
Rate 20 votes
7.9 IMDb

"The A Word" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
7 November 2017
Episode 2
Season 2 Episode 2
14 November 2017
Episode 3
Season 2 Episode 3
21 November 2017
Episode 4
Season 2 Episode 4
28 November 2017
Episode 5
Season 2 Episode 5
5 December 2017
Episode 6
Season 2 Episode 6
12 December 2017
TV series release schedule
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