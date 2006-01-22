Menu
Kinoafisha
TV Shows
Elizabeth I: The Virgin Queen
Seasons
Elizabeth I: The Virgin Queen All seasons
The Virgin Queen
16+
Production year
2006
Country
Great Britain
Episode duration
60 minutes
TV channel
BBC One
Series rating
7.0
Rate
10
votes
7.4
IMDb
Write review
All seasons of "Elizabeth I: The Virgin Queen"
Season 1
4 episodes
22 January 2006 - 12 February 2006
