В 1 сезоне сериала «Безжалостное солнце» события разворачиваются в Лондоне, оказавшемся в ожидании наступления скорого конца света. Два инспектора полиции Чарли Хикс и Элейн Ренко вместе занимаются расследованием преступлений, но совершенно не доверяют друг другу, поскольку имеют кардинально разные характеры и взгляды на жизнь. Партнерам нужно не только сработаться, но и постараться спасти мир от надвигающейся катастрофы. Это будет нелегко, ведь в условиях предстоящего апокалипсиса люди пускаются во все тяжкие, забывая об общепринятых моральных ценностях.