Hard Sun 2018, season 1

Hard Sun 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 January 2018
Production year 2018
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 30 minutes
"Hard Sun" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Безжалостное солнце» события разворачиваются в Лондоне, оказавшемся в ожидании наступления скорого конца света. Два инспектора полиции Чарли Хикс и Элейн Ренко вместе занимаются расследованием преступлений, но совершенно не доверяют друг другу, поскольку имеют кардинально разные характеры и взгляды на жизнь. Партнерам нужно не только сработаться, но и постараться спасти мир от надвигающейся катастрофы. Это будет нелегко, ведь в условиях предстоящего апокалипсиса люди пускаются во все тяжкие, забывая об общепринятых моральных ценностях.

6.5
6.6 IMDb

"Hard Sun" season 1 list of episodes.

The Sun, the Moon, the Truth
Season 1 Episode 1
6 January 2018
One Thousand, Eight Hundred Days
Season 1 Episode 2
6 January 2018
Luke 21:25
Season 1 Episode 3
6 January 2018
Can You Hear Him Now?
Season 1 Episode 4
6 January 2018
Not the End of the World
Season 1 Episode 5
6 January 2018
Sun Day
Season 1 Episode 6
6 January 2018
