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TV Shows
The Awakening of the Returned Heiress
Seasons
Season 1
The Awakening of the Returned Heiress
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
7 February 2026
Production year
2026
Number of episodes
60
Runtime
60 minutes
Series rating
0.0
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0
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"The Awakening of the Returned Heiress" season 1 list of episodes.
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