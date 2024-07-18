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Strange Tales of Tang Dynasty 2022 - 2025 season 2
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TV Shows
Strange Tales of Tang Dynasty
Seasons
Season 2
Tang chao gui shi lu
18+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
18 July 2024
Production year
2024
Number of episodes
40
Runtime
30 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
1
vote
7.4
IMDb
"Strange Tales of Tang Dynasty" season 2 list of episodes.
TV series release schedule
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Season 2
Episode 1
18 July 2024
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Season 2
Episode 2
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Season 2
Episode 3
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