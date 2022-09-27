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Strange Tales of Tang Dynasty season 1 watch online
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Strange Tales of Tang Dynasty
Seasons
Season 1
Tang chao gui shi lu
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
27 September 2022
Production year
2022
Number of episodes
36
Runtime
27 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
0
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"Strange Tales of Tang Dynasty" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Episode 1
Season 1
Episode 1
27 September 2022
Episode 2
Season 1
Episode 2
27 September 2022
Episode 3
Season 1
Episode 3
27 September 2022
Episode 4
Season 1
Episode 4
27 September 2022
Episode 5
Season 1
Episode 5
27 September 2022
Episode 6
Season 1
Episode 6
27 September 2022
Episode 7
Season 1
Episode 7
28 September 2022
Episode 8
Season 1
Episode 8
28 September 2022
Episode 9
Season 1
Episode 9
29 September 2022
Episode 10
Season 1
Episode 10
29 September 2022
Episode 11
Season 1
Episode 11
30 September 2022
Episode 12
Season 1
Episode 12
30 September 2022
Episode 13
Season 1
Episode 13
1 October 2022
Episode 14
Season 1
Episode 14
1 October 2022
Episode 15
Season 1
Episode 15
2 October 2022
Episode 16
Season 1
Episode 16
2 October 2022
Episode 17
Season 1
Episode 17
3 October 2022
Episode 18
Season 1
Episode 18
3 October 2022
Episode 19
Season 1
Episode 19
4 October 2022
Episode 20
Season 1
Episode 20
4 October 2022
Episode 21
Season 1
Episode 21
5 October 2022
Episode 22
Season 1
Episode 22
5 October 2022
Episode 23
Season 1
Episode 23
6 October 2022
Episode 24
Season 1
Episode 24
6 October 2022
Episode 25
Season 1
Episode 25
7 October 2022
Episode 26
Season 1
Episode 26
7 October 2022
Episode 27
Season 1
Episode 27
8 October 2022
Episode 28
Season 1
Episode 28
8 October 2022
Episode 29
Season 1
Episode 29
9 October 2022
Episode 30
Season 1
Episode 30
9 October 2022
Episode 31
Season 1
Episode 31
10 October 2022
Episode 32
Season 1
Episode 32
10 October 2022
Episode 33
Season 1
Episode 33
11 October 2022
Episode 34
Season 1
Episode 34
11 October 2022
Episode 35
Season 1
Episode 35
12 October 2022
Episode 36
Season 1
Episode 36
12 October 2022
TV series release schedule
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