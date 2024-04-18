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Villain Initialization season 1 watch online

Villain Initialization season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Villain Initialization Seasons Season 1
Villain Initialization 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 April 2024
Production year 2024
Number of episodes 16
Runtime 4 hours 0 minute

Series rating

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"Villain Initialization" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
18 April 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
18 April 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 April 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 April 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
2 May 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
9 May 2024
Episode 7
Season 1 Episode 7
14 May 2024
Episode 8
Season 1 Episode 8
21 May 2024
Episode 9
Season 1 Episode 9
28 May 2024
Episode 10
Season 1 Episode 10
4 June 2024
Episode 11
Season 1 Episode 11
11 June 2024
Episode 12
Season 1 Episode 12
18 June 2024
Episode 13
Season 1 Episode 13
25 June 2024
Episode 14
Season 1 Episode 14
2 July 2024
Episode 15
Season 1 Episode 15
9 July 2024
Episode 16
Season 1 Episode 16
16 July 2024
TV series release schedule
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