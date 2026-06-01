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Doctor on the Edge 2026, season 1

Doctor on the Edge season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Doctor on the Edge Seasons Season 1
Dakteo seomboi
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 June 2026
Production year 2026
Number of episodes 12
Runtime 15 hours 0 minute

Series rating

0.0
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8.2 IMDb

Doctor on the Edge season 1 new episodes release schedule.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 June 2026
Episode 2
Season 1 Episode 2
2 June 2026
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 June 2026
Episode 4
Season 1 Episode 4
9 June 2026
Episode 5
Season 1 Episode 5
15 June 2026
Episode 6
Season 1 Episode 6
16 June 2026
Episode 7
Season 1 Episode 7
22 June 2026
Episode 8
Season 1 Episode 8
23 June 2026
Episode 9
Season 1 Episode 9
29 June 2026
Episode 10
Season 1 Episode 10
30 June 2026
Episode 11
Season 1 Episode 11
6 July 2026
Episode 12
Season 1 Episode 12
7 July 2026
TV series release schedule
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