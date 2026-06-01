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Doctor on the Edge
Seasons
Season 1
Dakteo seomboi
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
1 June 2026
Production year
2026
Number of episodes
12
Runtime
15 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
0
vote
8.2
IMDb
Doctor on the Edge season 1 new episodes release schedule.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
1 June 2026
Episode 2
Season 1
Episode 2
2 June 2026
Episode 3
Season 1
Episode 3
8 June 2026
Episode 4
Season 1
Episode 4
9 June 2026
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Season 1
Episode 5
15 June 2026
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Season 1
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16 June 2026
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Season 1
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Season 1
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23 June 2026
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Season 1
Episode 9
29 June 2026
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Season 1
Episode 10
30 June 2026
Episode 11
Season 1
Episode 11
6 July 2026
Episode 12
Season 1
Episode 12
7 July 2026
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