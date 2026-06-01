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Teach You a Lesson 2026, season 1

Teach You a Lesson season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Teach You a Lesson Seasons Season 1
Chamgyoyuk
Original title Season
Title Сезон 1
Season premiere 5 June 2026
Production year 2026
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes

Series rating

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Teach You a Lesson season 1 new episodes release schedule

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 June 2026
Episode 2
Season 1 Episode 2
5 June 2026
Episode 3
Season 1 Episode 3
5 June 2026
Episode 4
Season 1 Episode 4
5 June 2026
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 June 2026
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 June 2026
Episode 7
Season 1 Episode 7
5 June 2026
Episode 8
Season 1 Episode 8
5 June 2026
Episode 9
Season 1 Episode 9
5 June 2026
Episode 10
Season 1 Episode 10
5 June 2026
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