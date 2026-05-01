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Reborn Rookie 2026, season 1

Reborn Rookie season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Reborn Rookie Seasons Season 1
Reborn Rookie
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 May 2026
Production year 2026
Number of episodes 12
Runtime 14 hours 0 minute

Series rating

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Reborn Rookie season 1 new episodes release schedule

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
30 May 2026
Episode 2
Season 1 Episode 2
31 May 2026
Episode 3
Season 1 Episode 3
6 June 2026
Episode 4
Season 1 Episode 4
7 June 2026
Episode 5
Season 1 Episode 5
13 June 2026
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 June 2026
Episode 7
Season 1 Episode 7
20 June 2026
Episode 8
Season 1 Episode 8
21 June 2026
Episode 9
Season 1 Episode 9
27 June 2026
Episode 10
Season 1 Episode 10
28 June 2026
Episode 11
Season 1 Episode 11
4 July 2026
Episode 12
Season 1 Episode 12
5 July 2026
TV series release schedule
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