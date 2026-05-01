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Reborn Rookie
Seasons
Season 1
Reborn Rookie
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
30 May 2026
Production year
2026
Number of episodes
12
Runtime
14 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
0
vote
Reborn Rookie season 1 new episodes release schedule
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