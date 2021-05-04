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TV Shows
Shape of the Wind
Seasons
Season 1
Fengzi wu yu: Yin he pian
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
4 May 2021
Production year
2021
Number of episodes
20
Runtime
5 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
0
vote
"Shape of the Wind" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
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Season 1
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4 May 2021
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4 May 2021
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Season 1
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Season 1
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10 August 2021
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Season 1
Episode 20
7 September 2021
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