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Channel Zero 2016 - 2018 season 1

Channel Zero season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Channel Zero Seasons Season 1
Channel Zero 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes

Series rating

7.3
Rate 20 votes
7.1 IMDb

"Channel Zero" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
You Have to Go Inside
Season 1 Episode 1
11 October 2016
I'll Hold Your Hand
Season 1 Episode 2
18 October 2016
Want to See Something Cool?
Season 1 Episode 3
25 October 2016
A Strange Vessel
Season 1 Episode 4
1 November 2016
Guest of Honor
Season 1 Episode 5
8 November 2016
Welcome Home
Season 1 Episode 6
15 November 2016
TV series release schedule
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