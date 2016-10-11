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Channel Zero 2016 - 2018 season 1
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Channel Zero
Seasons
Season 1
Channel Zero
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
11 October 2016
Production year
2016
Number of episodes
6
Runtime
4 hours 30 minutes
Series rating
7.3
Rate
20
votes
7.1
IMDb
"Channel Zero" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
You Have to Go Inside
Season 1
Episode 1
11 October 2016
I'll Hold Your Hand
Season 1
Episode 2
18 October 2016
Want to See Something Cool?
Season 1
Episode 3
25 October 2016
A Strange Vessel
Season 1
Episode 4
1 November 2016
Guest of Honor
Season 1
Episode 5
8 November 2016
Welcome Home
Season 1
Episode 6
15 November 2016
TV series release schedule
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