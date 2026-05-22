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Fifties Professionals 2026, season 1
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Fifties Professionals
Seasons
Season 1
Osippeuro
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
22 May 2026
Production year
2026
Number of episodes
12
Runtime
12 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
0
vote
Fifties Professionals season 1 new episodes release schedule.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
22 May 2026
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Episode 2
23 May 2026
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Season 1
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5 June 2026
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27 June 2026
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