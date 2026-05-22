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Fifties Professionals 2026, season 1

Fifties Professionals season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Fifties Professionals Seasons Season 1
Osippeuro
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 May 2026
Production year 2026
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute

Series rating

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Fifties Professionals season 1 new episodes release schedule.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
22 May 2026
Episode 2
Season 1 Episode 2
23 May 2026
Episode 3
Season 1 Episode 3
29 May 2026
Episode 4
Season 1 Episode 4
30 May 2026
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 June 2026
Episode 6
Season 1 Episode 6
6 June 2026
Episode 7
Season 1 Episode 7
12 June 2026
Episode 8
Season 1 Episode 8
13 June 2026
Episode 9
Season 1 Episode 9
19 June 2026
Episode 10
Season 1 Episode 10
20 June 2026
Episode 11
Season 1 Episode 11
26 June 2026
Episode 12
Season 1 Episode 12
27 June 2026
TV series release schedule
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