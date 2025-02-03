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Yelda
Seasons
Season 2
Yelda
16+
Original title
Season 2
Title
Сезон 2
Season premiere
3 February 2025
Production year
2025
Number of episodes
44
Runtime
44 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
"Yelda" season 2 list of episodes.
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Season 2
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