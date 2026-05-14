Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Nemesis 2026, season 1

Nemesis season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Nemesis Seasons Season 1
Nemesis
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 May 2026
Production year 2026
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 44 minutes
"Nemesis" season 1 description

Во 1 сезоне сериала «Заклятый враг» детектив Исайя Стайлз одержим работой в полиции Лос-Анджелеса, но это не приносит ему счастья. Бесконечные часы расследований оттолкнули сына-подростка и довели жену Кэндис до того, что Исайя спит в летнем домике. Он вечно раздражён и обречён быть одиночкой — он полицейский-бунтарь. Его противником становится талантливый вор Колтрейн Уайлдер. Эта история ломает штампы жанра «ограбление века» и исследует, что движет людьми, помогает им держаться на плаву и в итоге приводит к падению.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
5.8 IMDb

Nemesis List of episodes

TV series release schedule
Season 1
A Long Time Coming
Season 1 Episode 1
14 May 2026
Breaking Protocol
Season 1 Episode 2
14 May 2026
Tête-À-Tête
Season 1 Episode 3
14 May 2026
It Was A Good Day
Season 1 Episode 4
14 May 2026
Business. Never Personal.
Season 1 Episode 5
14 May 2026
The Die Is Cast
Season 1 Episode 6
14 May 2026
Repercussions
Season 1 Episode 7
14 May 2026
Zugzwang
Season 1 Episode 8
14 May 2026
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more