Во 1 сезоне сериала «Между отцом и сыном» всё меняется за считанные минуты. Молодая адвокат приезжает в загородное поместье своего жениха, чтобы познакомиться с его семьёй. Но вместо идиллии её ждёт шок: она неожиданно для себя испытывает непреодолимую, почти болезненную привязанность к сыну будущего мужа. Эта внезапная связь переворачивает её внутренний мир с ног на голову. Визит вроде бы к счастливой семейной жизни оборачивается для героини сложным эмоциональным испытанием, где любовь и долг вступают в опасное противоречие.