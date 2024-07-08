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TV Shows
My Celebrity Boyfriend Killed Me
Seasons
Season 1
My Celebrity Boyfriend Killed Me
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
8 July 2024
Production year
2024
Number of episodes
42
Runtime
1 hour 24 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
"My Celebrity Boyfriend Killed Me" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
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Episode 1
Season 1
Episode 1
8 July 2024
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