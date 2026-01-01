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Kinoafisha TV Shows Blokadny dnevnik Awards

"Blokadny dnevnik" updates

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Moscow International Film Festival 2020 Moscow International Film Festival 2020
Best Film
Winner
Main Competition
Winner
InStyle Magazine Prize
Winner
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