Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

If It's Tuesday, It's Murder 2026, season 1

If It's Tuesday, It's Murder season 1 poster
Kinoafisha TV Shows If It's Tuesday, It's Murder Seasons Season 1
Si es martes, es asesinato
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 March 2026
Production year 2026
Number of episodes 7
Runtime 5 hours 1 minute

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.6 IMDb

If It's Tuesday, It's Murder List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Baixa
Season 1 Episode 1
31 March 2026
Alfama
Season 1 Episode 2
31 March 2026
Belém
Season 1 Episode 3
31 March 2026
Ajuda
Season 1 Episode 4
31 March 2026
Bairro Alto
Season 1 Episode 5
31 March 2026
Sintra
Season 1 Episode 6
31 March 2026
Liberdade
Season 1 Episode 7
31 March 2026
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more