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If It's Tuesday, It's Murder 2026, season 1
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TV Shows
If It's Tuesday, It's Murder
Seasons
Season 1
Si es martes, es asesinato
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
31 March 2026
Production year
2026
Number of episodes
7
Runtime
5 hours 1 minute
Series rating
0.0
Rate
0
vote
6.6
IMDb
If It's Tuesday, It's Murder List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Baixa
Season 1
Episode 1
31 March 2026
Alfama
Season 1
Episode 2
31 March 2026
Belém
Season 1
Episode 3
31 March 2026
Ajuda
Season 1
Episode 4
31 March 2026
Bairro Alto
Season 1
Episode 5
31 March 2026
Sintra
Season 1
Episode 6
31 March 2026
Liberdade
Season 1
Episode 7
31 March 2026
TV series release schedule
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