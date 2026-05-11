В 1 сезоне сериала «Военный повар становится легендой» Кан Сон-джэ, попав на службу, оказывается в столовой базы Канрим. Его начальник — старший сержант Пак Джэ-ён, известный как хронический неудачник. Судьба также сводит парня со строгой лейтенантшей Чо Йе-рин и поваром Юн Дон-хёном, дослуживающим последние сто дней. Выросший без матери, помогавший отцу в фургончике с едой, Сон-джэ попадает под пристальный надзор командования. Но однажды он находит игровую голограмму и, следуя её подсказкам, стремительно прокачивает свои кулинарные навыки, превращаясь в настоящую легенду кухни.