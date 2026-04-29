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The House of the Spirits 2026, season 1
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Kinoafisha
TV Shows
The House of the Spirits
Seasons
Season 1
La casa de los espíritus
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
29 April 2026
Production year
2026
Number of episodes
8
Runtime
6 hours 24 minutes
Series rating
0.0
Rate
1
vote
7.7
IMDb
The House of the Spirits List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Rosa la bella
Season 1
Episode 1
29 April 2026
Las Tres Marías
Season 1
Episode 2
29 April 2026
Clara, la clarividente
Season 1
Episode 3
29 April 2026
Los amantes
Season 1
Episode 4
6 May 2026
El tiempo de los espíritus
Season 1
Episode 5
6 May 2026
La pequeña Alba
Season 1
Episode 6
13 May 2026
El terror
Season 1
Episode 7
13 May 2026
La hora de la verdad
Season 1
Episode 8
13 May 2026
TV series release schedule
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